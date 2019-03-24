​Медведев дал указание подготовить новую концепцию административного кодекса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение Минюсту и Минэкономразвития подготовить новую концепцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Информация об этом опубликована на сайте правительства страны.

«Минюсту России (А.В.Коновалову) совместно с Минэкономразвития России (М.С.Орешкиным) и с участием заинтересованных органов государственной власти и экспертных организаций с целью актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности подготовить и до 1 июня 2019 года представить в Правительство Российской Федерации концепцию нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», – сказано в документе.

Такое решение было озвучено Медведевым во время заседания правительства.

Напомним, ранее за замену текущей редакции КоАП выступил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, обосновавший эту необходимость множеством недавних поправок в кодекс.