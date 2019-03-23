В Югре открылся единственный филиал Государственного академического Малого театра

Накануне в Когалыме прошло памятное событие, значимое как для всей страны, так и для нашего региона - открытие филиала Государственного академического Малого театра (ГАМТ).

Губернатор Югры Наталья Комарова в своей приветственной речи поблагодарила всех причастных и актеров ГАМТ: «Мы рады и гордимся тем, что у нас есть возможность, несмотря на то, что эти сцены разделяют много километров, ощущать себя непосредственно здесь и сейчас в старейшем театре нашей Родины, где играют замечательные артисты. Заранее большой поклон для вас, потому что большинство из нас с уважением и любовью относятся к вашему таланту».

Отметим, что труппа филиала ГАМТ, которая будет играть в Когалыме, - выпускники театрального училища имени Щепкина. Специально для их переезда правительство Югры выделило 17 квартир.

Кстати, на открытие филиала ГАМТ прибыла и заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, которая еще раз подчеркнула значимость события: «В Когалыме я уже не в первый раз. Я люблю это место, так как это город тружеников. Но в то же время люди, живущие здесь, постоянно занимаются развитием культуры, спорта и других сфер. Прекрасно, что в таком динамично развивающемся индустриальном городе появился образец величайшей русской культуры. Это даст серьезный импульс развитию города и региона».

Для справки: Строительство филиала ГАМТ происходило в рамках пятистороннего соглашения между министерством культуры, самим ГАМТ, правительством Югры, администрацией Когалыма и ПАО «ЛУКОЙЛ» (компания финансировала работы). Под филиал ГАМТ было реконструировано здание бывшего культурно-досугового комплекса «Янтарь». Работы начались в январе 2017 года.