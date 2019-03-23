Роструд рассказал, когда сотруднику могут уменьшить зарплату без его согласия

На портале онлайнинспекция.рф опубликована памятка по трудовым правам и обязанностям, в которой Роструд разъясняет, когда вам могут уменьшить зарплату без вашего согласия.

Таких случаев всего три: если работник не выполнил нормы труда (ст. 155 ТК); учинил простой (ст. 157 ТК) и изготовил брак (ст. 156 ТК).

При этом работодатель должен грамотно обосновать снижение: зафиксировать факт-основание, рассчитать размер понижения. Отмечается, что уменьшенную зарплату могут начислить только за истекший месяц, далее она должна вернуться к прежнему размеру.