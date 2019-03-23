Жители Югры стали на 20 процентов чаще использовать кредитки

В 2018 году жителям Тюменской области и Югры в том числе было выдано 7,6 млн платежных карт. 11 процентов из них - кредитные. С их использованием было совершено более 82 млн операций на сумму 112 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом количество операций с использованием кредитных карт увеличилось на 20 процентов. Кредитками в основном оплачивались товары и услуги – 97 процентов от количества сделок.

Всего в течение 2018 года с применением банковских карт, выданных на территории региона, совершено 1,2 млрд операций на сумму 3,1 трлн рублей.

Каждый житель региона имеет в среднем по две карты.