​В одном из городов Югры второй раз за год школы закрывают на карантин из-за ОРВИ

В школах Урая пришлось менять календарный учебный график из-за высокого порога заболеваемости ОРВИ. Решение принято на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии города.

«Специалисты управления образования и молодежной политики администрации города Урай с целью снижения количества болеющих детей и реализации учебного плана предложили альтернативный вариант — вместо карантина объявить каникулы, которые по графику были запланированы на период с 29 апреля по 5 мая. Это предложение было внесено для обсуждения членам управляющих советов школ. По итогам обсуждения принято решение — объявить в урайских школах каникулы с 25 марта по 31 марта», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Стоит отметить, что карантин по гриппу и ОРВИ уже вводился в учебных заведениях Урая с 5 по 14 февраля.

По данным окружного управления Роспотребнадзора Югры, на прошлой неделе в Югре заболеваемость гриппом и ОРВИ опустилась ниже эпидемического порога. Однако в Урае показатели были выше среднеокружных — 1486,75 заболевших на 100 тысяч населения.