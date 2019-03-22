​в Тюмени приземлился легендарный самолет – Ил-76 из Кандагара

В Тюмени произошло историческое событие – в аэропорту приземлился легендарный самолет Ил-76, на котором экипажу Владимира Шарпатова удалось вырваться из плена в Кандагаре, пишет vsluh.ru

«Пятница, и хоть и маленькое, но ещё одно историческое событие в Рощино. На стоянках – целых два Ил-76-х, один из которых легендарный, под бортовым номером RA-76846, связан с историей захвата в 1995 году в Кандагаре», – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что судно принадлежит компании «Авиакон Цитотранс» и выполняет специальные рейсы, перевозит грузы.

Напомним, 3 августа 1995 года самолет Ил-76, совершавший коммерческий рейс Тирана – Кабул, был перехвачен истребителем движения «Талибан». Пилотам пришлось совершить вынужденную посадку в районе Кандагара.