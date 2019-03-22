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​Клиенты Альфа-Банка планируют отпуск: продажи авиабилетов выросли на 30%

Альфа-Банк проанализировал покупательскую активность клиентов на сайте travel.alfabank.ru с начала этого года. За 3 месяца клиенты банка увеличили количество покупок на 32% по сравнению с предыдущим кварталом. Число приобретенных авиабилетов выросло на 30%. При этом самыми популярными зарубежными направлениями среди клиентов банка стали города: Ереван, Прага и Милан, а российскими – Сочи, Екатеринбург и Новосибирск. Число покупок ж/д билетов увеличилось на 40%. Безоговорочным лидером среди городов является Санкт-Петербург.

Стоит отметить в целом высокий интерес на бронирование в гостиницах по России – Москва (16%), Санкт- Петербург (6%) и Сочи (4%). Кроме того, туристы чаще бронировали номера в столицах, наиболее высокие показатели у иностранных направлений: Париж, Дубай, Барселона, Рим и Прага. На гостиницы категории 4* пришлось 41% бронирований, 23% ночей забронированы в трехзвездочных гостиницах, тогда как 21% туристов предпочитают пятизвездочное проживание. Оставшиеся 15% пришлись на отели менее 3* (хостелы), а также на апартаменты.

Клиенты банка могут оформлять билеты и остальные тревел-услуги на сайте travel.alfabank.ru за мили, деньги, а также совмещая оба варианта. Так, более 30% покупок клиенты банка совершили за мили, 25% совмещая мили и деньги. Самый дорогой перелёт за последние три месяца - из Москвы в Цюрих стоимостью 1027203 рубля на семью из трех человек, а самый дешевый билет – за 900 рублей из столицы в Сочи. Самая дорогая покупка ж/д билета составила 7517 рублей на Сапсан Москва-Санкт Петербург, а самый дешевый ж/д билет от Серпухова до Тарусской был оформлен всего за 182 рубля. Отель «Талион Империал» в Санкт-Петербурге стал самым дорогим бронированием, самым дешевым - хостел «Успенский Двор» в Екатеринбурге.

Альфа-Банк выпустил карту для любителей путешествий Альфа Travel в мае прошлого года. За это время клиенты оформили более 200 тысяч карт. При этом 82% - дебетовые, 18% - кредитные. В топ-3 городов по объему эмиссии вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Пользователи Альфа Travel получают до 11% милями за покупки на сайте travel.alfabank.ru, а также 5% за повседневные покупки. Кроме того, клиенты банка могут воспользоваться целым набором дополнительных бесплатных услуг: снятие наличных за рубежом, доступ к счетам в разных валютах, страховка путешественников и их семей, включающая риски при занятии экстремальными видами спорта, интернет в роуминге, упаковка багажа, членство Priority Pass для доступа в бизнес залы аэропортов, услуги такси и аренды авто по всему миру со скидками.

Условия начисления зависят от категории выбранной карты. В отличие от многих программ лояльности срок действия миль неограничен. Мили можно обменивать на авиа и ж/д билеты, бронирование отелей, а также целый ряд туристических услуг на сайте travel.alfabank.ru. Условия обмена максимально просты – 1 миля равна 1 рублю. Одно из преимуществ карты заключается в том, что накопленные мили можно использовать на бронирование билетов на рейсы любых авиакомпаний, в том числе лоукостеров. Милями можно оплатить и полеты на чартерных рейсах.

Обслуживание карты Alfa Travel может быть для клиентов бесплатным. Для оформления доступны кредитные и дебетовые карты Alfa Travel.

«Тravel-карты пользуются большой популярностью у наших клиентов, и занимают значительную долю в портфеле ко-бренд карт. Карта Alfa Travel позволяет клиентам, просто оплачивая свои ежедневные покупки, зарабатывать много миль и выгодно обменивать их на билеты. Это существенная экономия на поездках, без потери в качестве. Клиенты, которые часто путешествуют, и кто пока только планирует новые поездки, по достоинству ценят все дополнительные привилегии карты - удобную возможность подключать к одной карте счета в разных валютах - рублях, долларах, евро, фунтах, франках, бесплатный интернет в путешествиях, доступа в бизнес-залы аэропортов мира и много другое. Alfa Travel хороший помощник для незабываемых путешествий», - прокомментировал Даниил Поколодный, директор по работе с партнерами розничного бизнеса Альфа-Банка.

Заказать карту можно на сайте travel.alfabank.ru, а также в любом отделении банка.


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Сегодня в 16:23, просмотров: 175, комментариев: 0


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