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В Нижневартовске пройдет мтинг «МЫ против концессии в ЖКХ!»

Ханты-Мансийское региональное отделение партии ЛДПР призывает всех неравнодушных граждан прийти и высказать свою точку зрения по вопросу передачи сферы услуг ЖКХ в Нижневартовске в частные руки!

Уже завтра в субботу в Нижневартовске 23 марта в 13:00 на территории старой автостанции по улице 60 лет Октября пройдет митинг против передачи городских объектов теплоснабжения горячего и холодного водоснабжения в концессию частному бизнесу. Также митинг направлен против повышения платы за ЖКХ в связи с передачей инфраструктурных объектов под управление бизнесменов.

Глава местного отделения ЛДПР Елена Пыжова ежедневно выходит на одиночные пикеты у здания администрации города Нижневартовска, призывает людей выйти на согласованный с властями митинг против передачи городских объектов ЖКХ Нижневартовска в концессию частным предприятиям.

«Предприятия были переданы в концессию «по-тихому», без какого-либо обсуждения с общественностью. Так быть не должно! Мы выступаем против передачи предприятий частным инвесторам. Еще недавно они были прибыльными, а за год вдруг резко стали убыточными. Из-за этого их решили передать в концессию. Бизнесмены должны вложиться в эти предприятия, а по факту получается, что за все придется платить жителям города, ведь тариф вырастет в два раза. В конечном итоге страдают кошельки горожан!», - комментирует и.о. координатора Нижневартовского городского отделения партии ЛДПР Елена Пыжова.

Сам факт проведения митинга ЛДПР сейчас под угрозой! Дело в том, что сегодня утром актив партии проехал на согласованное властями Нижневартовска место проведения и был крайне удивлен состоянием площадки.

«В 8 утра я выехал на место проведения, и застал территорию старой автостанции по улице 60 лет Октября не очищенной от снега, снежные горы выше человеческого роста, снежные колеи, которые сам факт проведения митинга отметают. Я сфотографировал место. Получается, что на бумаге нам протестный митинг согласовали, а по факту предлагают активистам ЛДПР и неравнодушным горожанам «застрять» в снежных сугробах. Мы обратились к окружному депутату Виктору Сысуну, и он оперативно направил запрос в городскую администрацию с тем, чтобы устранить это «снежное недоразумение», - рассказывает активист партии, один из организаторов митинга Константин Бойко.

Уже направлено письмо на имя заместителя главы г. Нижневартовска, директора Департамента ЖКХ администрации города Максима Коротаева.

Публикуем письмо полностью, чтобы была ясна картина, как власти согласовывают партийные мероприятия оппозиционным партиям:

Уважаемый Максим Александрович!

23.03.2019г. в 13:00 на территории старой автостанции города Нижневартовска (ул. 60 Лет Октября, квартал "Прибрежный-1") начнется согласованный с органами местного самоуправления Нижневартовска митинг с целью выражения общественного мнения против концессионных соглашений о передачи в частные руки МУП "Теплоснабжение" и МУП "Горводоканал" в г. Нижневартовске, против высоких тарифов за услуги ЖКХ, выражения мнения и требований ЛДПР по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни города и страны.

Изменение места проведения митинга (с площади Нефтяников на территорию старой автостанции) было предложено организатору митинга уведомлением председателя Комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории города Нижневартовска Н.В.Лукашом от 13 марта 2019 г. ввиду того, что 23.03.2019 на площади Нефтяников будут проводиться работы по очистке территории от снега. Подразумевалось, что территорию старой автостанции уберут от снега и куч снега до проведения митинга 23.03.2019 г.

Однако на сегодня 22.03.2019 предложенное администрацией Нижневартовска место для проведения митинга на территории старой автостанции от снега и куч снега не очищена (фото прилагаю).

Согласно Федеральному Закону 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", орган местного самоуправления обязан обеспечить безопасность граждан при проведении публичного мероприятия. Но с таким гололедом на территории старой автостанции, колейностью, кучами неубранного снега, грязью ни о какой безопасности граждан при проведении митинга речи быть не может.

Прошу сегодня же 22.03.2019г. поручить службам ЖКХ Нижневартовска очистить территорию старой автостанции по ул. 60 лет Октября от снега, куч снега, грязи и произвести посыпку ее песком, иначе оставляю за собой право обращаться в прокуратуру, суд и в другие органы государственной власти, вплоть до лидера ЛДПР В.В.Жириновского.

Приложение - фотографии территории старой автостанции города Нижневартовска (ул. 60 Лет Октября, квартал "Прибрежный-1") по состоянию на 08:00 ч. 22.03.2019 г.


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Сегодня в 15:01, просмотров: 217, комментариев: 0


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