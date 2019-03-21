​МВД сократило перечень опасных пород собак, которых нельзя выгуливать без намордников, в пять раз

Перечень опасных пород собак сокращен с 69 до 13 пунктов. Об этом сообщил представитель МВД РФ Алексей Беззубов во время круглого стола в Госдуме, где обсуждались подзаконные акты к закону «Об ответственном обращении с животными».

Среди собак, которых нельзя будет выгуливать без намордника значатся: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, отдельно выделили волкособов, также в списке оказались гуль доги, питбульмастифы и «северокавказские собаки». Отдельным пунктом выведены метисы.

В МВД обновили перечень с учетом предложений исполнительной власти и кинологической службы. «На данный момент у нас уже более 100 замечаний от общественности, возможно, он будет еще корректироваться до окончания общественных слушаний», — цитирует Беззубова «Интерфакс».

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев отмечал, что опасных пород собак не бывает: «Опасными могут быть отдельные особи, а не родовые и породные группы — особенно если речь идет о заводских породах, в стандарте каждой из которых проявление агрессии упоминается как дисквалифицирующий порок, выводящий собаку из разведения».