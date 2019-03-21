​Правительство продлит соглашение с нефтяниками по стабилизации цен на топливо

Соглашение между правительством РФ и нефтяными компаниями о стабилизации топливного рынка продлят на три месяца. О решение кабмина сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, уточнив, что ряд прописанных в документе обязательств будут скорректированы.

«Надо очень деликатно посмотреть, потому что сейчас окончание действия этих соглашений совпадает с сезоном повышенного спроса на топливо. Поэтому нужно очень аккуратно уточнить эти обязательства по объемам поставок и на биржу, и на внутренний рынок летнего дизеля и бензина», — цитирует Козака «Интерфакс».

Вице-премьер уточнил, что соглашение продлевается на период, пока разрабатывается механизм лицензирования экспорта.

Соглашение о стабилизации топливного рынка было принято после стремительного роста цен на российских заправках. В нем указано, что с 1 января темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7 процента (с учетом повышения ставки НДС), а с 1 февраля — не выше прогноза среднегодовой инфляции.