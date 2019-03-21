16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,7420   EUR  72,7870  

Итоги года от «МегаФона»: россияне стали потреблять больше трафика

В первую очередь рост сказался на уровне потребления интернета — в последнем квартале 2018 года пользователь «МегаФона» в среднем тратил больше 10 ГБ трафика. В сравнении с 2017 годом этот показатель вырос на 40%. Из 75 миллионов абонентов 28 миллионов подключаются с устройств, которые поддерживают 4G.

За прошлый год «МегаФон» увеличил инвестиции в качество связи и сервисов — это позволило создать самую большую мобильную сеть в России. К началу 2019 года у компании было почти 223 тысячи базовых станций связи, больше трети из них работают с LTE.

Также компания отчиталась о росте выручки на 4,3% и прибыли на 2,7%. Это позволит компании активно развивать 5G в России, на это уже есть большие планы. За прошлый год «МегаФон» уже провел несколько тестовых запусков сети пятого поколения вместе с Nokia, Qualcomm и Huawei.

Основные финансовые и операционные показатели «МегаФона» за 2018 год

  • Консолидированная выручка выросла на 4,3% по сравнению с прошлым годом, составив 335 549 млн руб.
  • Показатель OIBDA вырос на 1,8% по сравнению с прошлым годом до 124 042 млн руб.
  • Показатель рентабельности OIBDA составил 37,0% по сравнению с 37,9% в 2017 году
  • Чистая прибыль выросла на 2,7% по сравнению с прошлым годом до 21 068 млн руб.
  • CAPEX увеличился на 45,5% по сравнению с прошлым годом и достиг 81 456 млн руб.
  • Свободный денежный поток для акционеров снизился на 86,2% по сравнению с прошлым годом до 4869 млн руб.
  • Чистый долг на 31 декабря 2018 года составил 294 318 млн руб.
  • Число мобильных абонентов снизилось за год на 0,3% до 76,9 млн человек на 31 декабря 2018 года

Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:42, просмотров: 179, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Король Оранжевое лето, голубоглазый джентльмен

​Король Оранжевое лето, голубоглазый джентльмен
…Именно так: мальчуган подрос, но по-прежнему готов петь куплеты.
Юрий Нуреев Сегодня в 20:11
83 0
«Один осужденный до сих пор иногда пишет мне, хотя освободился почти десять лет назад»

«Один осужденный до сих пор иногда пишет мне, хотя освободился почти десять лет назад»
Начальник УФСИН по Югре Дмитрий Безруких — о порядке в колониях, «рекордсменах» среди осужденных и том, интересно ли ему кино про тюрьмы
Лилия Сулейманова Сегодня в 15:22
279 2
Сургутский ж/д вокзал зарастает мусором из-за проблем в клининговой компании // ФОТОРЕПОРТАЖ

Сургутский ж/д вокзал зарастает мусором из-за проблем в клининговой компании // ФОТОРЕПОРТАЖ
Лилия Сулейманова Сегодня в 11:49
503 4
Посмотрите, как «убирают» снег на улице Быстринской. Особенно на тротуаре! // ФОТО

Посмотрите, как «убирают» снег на улице Быстринской. Особенно на тротуаре! // ФОТО
Алексей Балабанов, сургутянин 20 марта в 21:21
830 7
​Смеяться после слова «лопата»!

​Смеяться после слова «лопата»!
Если Вадим Николаевич вручил лопату Роману Алексеевичу, а тот, понимающе кивая, ее взял, то покажите хоть несколько кадров, где Роман Алексеевич бросился выполнять приказ, раскидывая кучи снега.
Сергей Глинских, сургутянин 20 марта в 15:57
1421 13
​Сбербанк хочет взлететь на Utair?

​Сбербанк хочет взлететь на Utair?
Как ни крути, основные карты на руках у крупнейшего кредитора – Сбербанка. Перебить их может разве что заинтересованная позиция государства
Олег Владимиров 20 марта в 07:35
793 2
​Открытие гипермаркета «Леруа мерлен» в Сургуте перенесено на 2020 год

​Открытие гипермаркета «Леруа мерлен» в Сургуте перенесено на 2020 год
О планах по заходу на югорский рынок СИА-ПРЕСС рассказали представители компании
Ева Рудион 19 марта в 22:54
2256 4
Дума Сургутского района провела выездное заседание в Лянторе

Дума Сургутского района провела выездное заседание в Лянторе
Иван Назаров 19 марта в 20:33
455 0
В Югре митинги, подобные якутским, вряд ли возможны

В Югре митинги, подобные якутским, вряд ли возможны
Региональная власть здесь не может выступить против приезжих, потому что все — приезжие
Федор Крашенинников, политолог 19 марта в 17:59
756 2
Световой каркас района Набережный

Световой каркас района Набережный
Андрей Матыцин, генеральный директор ООО «Среда комфорта» 19 марта в 16:55
1167 3
Лусинэ «Лу» Геворкян: «Тяжелые группы с мужским вокалом воспринимаются адекватнее и масштабнее, чем группы с орущей девочкой»

Лусинэ «Лу» Геворкян: «Тяжелые группы с мужским вокалом воспринимаются адекватнее и масштабнее, чем группы с орущей девочкой»
​В рамках поддержки альбома «Полюса» в Сургуте прошел концерт группы LOUNA
Мария Арутюнян 19 марта в 15:45
578 4
​Считается ли кражей присвоение найденного телефона?

​Считается ли кражей присвоение найденного телефона?
Специалист прокуратуры Сургута отвечает на часто задаваемые вопросы горожан
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 19 марта в 13:58
551 3
​Зачем взрослому зрителю кукольный театр?

​Зачем взрослому зрителю кукольный театр?
Пять причин посетить премьеру недетской постановки «Шарманка» сургутского театра «Петрушка»
Анастасия Якупова 19 марта в 10:52
367 1
​Парковые детали

​Парковые детали
В парках более органично смотрятся некрашеные, естественные материалы из дерева, даже потемневшие от времени и осадков
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 18 марта в 09:33
741 9
​Эпический нарыв​

​Эпический нарыв​
Разрыв нынче наблюдается, действительно, эпический. Разрыв между реальностью и восприятием ее россиянами.
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 16 марта в 13:52
1590 2
Олег Владимиров

​Комфортная пятница
Значение имеет, на мой взгляд, однородная социальная среда. Если все друг друга знают, примерно в одном месте работают, мыслят примерно одними категориями, то вот вам и клей для поддержания общего порядка.
Олег Владимиров 15 марта в 14:10
1492 15
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика