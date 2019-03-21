Сургут примет участие во всероссийской акции по защите озера Байкал от строительства китайского завода.

Местные общественники приглашают всех неравнодушных прийти на мероприятие, которое состоится в сквере 31 мкр (за ТЦ Богатырь) с 12:00 до 14:00.

Напомним, сегодня представители общественной организации «Сургут для детей», в которой состоят участники программы «Доступное жилье молодым», рассказали о том, что им не разрешили проводить массовые пикеты у зданий думы и администрации города, а также у Ипотечного агентства Югры. Активисты планировали пикетировать 27 марта — в день заседания думы города.