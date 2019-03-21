​Жительницу Лангепаса обвинили в убийстве бывшего мужа

Жительница Лангепаса стала фигуранткой уголовной дела по части 1 статьи 105 УК РФ – ее обвинили в убийстве бывшего супруга.

Несмотря на развод пара продолжала проживать в одной квартире. По версии следствия, 19 марта у них произошел конфликт, в котором пьяная обвиняемая нанесла 58-летнему мужчине несколько ножевых ранений от чего он скончался на месте.

Сегодня, 21 марта, суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении обвиняемой под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.