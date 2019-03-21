​В Нягани снят карантин по кори

В Нягани удалось остановить распространение кори. Болезнь подхватили 15 человек. Сейчас ситуация в городе и Октябрьском районе стабилизировалась. Главный санитарный врач Нягани Комитас Шахназаров отменил дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, которые были введены в конце февраля.

«Среди жителей города и Октябрьского района, начиная с января, лабораторно подтверждено 15 случаев заболевания корью и один случай был признан сомнительным, который в результате подтвержден не был. Инкубационный период по последнему больному истек 14 марта, новых случаев кори не установлено. В связи с чем ограничения были мною сняты», — приводит его слова пресс-служба администрации города.

Всего в округе в 2019 году было зарегистрировано 16 заболевших корью. В Нягань болезнь привезли из Екатеринбурга, в Сургутский район — из Казахстана. В управлении Роспотребнадзора округа принято решение провести подчищающую иммунизацию против кори с 1 апреля по 1 октября 2019 года.