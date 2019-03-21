​Фигуристы из России выиграли серебро на чемпионате мира в Японии

Фигуристы из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в соревнованиях пар на чемпионате мира в Японии, пишет Lenta.ru.

Победителями в данной дисциплине стала китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун. Они установили мировой рекорд (234,84 балла). На третьей строчке закрепилась еще одна российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт.

Напомним, накануне в соревнованиях по одиночному катанию победу одержала российская фигуристка Алина Загитова. Она опередила японку Каори Сакомото. Третье место досталось Элизабет Тырсынбаевой.