Югорчане покупают «серебро» через интернет, а «золото» – в салонах

В Югре вырос спрос на драгоценности – такой вывод сделали связисты. За год желающих инвестировать в красивый «золотой», «серебряный» или «бронзовый» номер МегаФона стало в 3 раза больше. По этим показателям северяне перегнали абонентов Тюменской и Свердловской областей.

21 марта, 2019 года. ХМАО-Югра. Пользователи смартфонов, которые хотят разместить на визитке номер за пять и более тысяч рублей, появляются в среднем раз в месяц. Такие эксклюзивные сочетания приобретают, как правило, владельцы бизнеса. Поклонники «золота» получают номера с повторяющимися цифрами – хвостиком 9999 или 2222. Красивые комбинации цифр из категории «бронза» приобретают по 30 штук в день.

Связисты отмечают, что самые популярные цифры в Югре – это 5 и 0. Номера с их повторами покупают почти на 25% чаще, чем любые другие. А реже всех находят себе хозяев номера с числом 6. При этом SIM-карты с номерами категории «золото» и выше абоненты предпочитают оформлять в салонах оператора, а «серебро» и «бронза» чаще продают через интернет-магазин.

«Владельцы красивых номеров отличаются не только вниманием к цифрам. Наши специалисты изучили, как они пользуются мобильными услугами, и пришли к выводу, что «золотые», «серебряные» и «бронзовые» абоненты получают в среднем на 30% больше входящих звонков, чем остальные пользователи», – отметил Дмитрий Щелгачев, руководитель по продажам на массовом рынке МегаФона в Югре и на Ямале.

Получить красивый номер можно и в подарок по акции – достаточно оплатить абонемент на тариф из линейки «Включайся!». Для этого нужно внести абонентскую плату за полгода вперед. Подробности на megafon.ru