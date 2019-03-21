​Сбербанк поддержал День оленевода в Сургутском районе

В поселке Тром-Аган Сургутского района при поддержке Сбербанка прошел традиционный праздник коренных малочисленных народов севера – День оленевода. В мероприятии приняли участие около 300 гостей. Участники соревновались в беге, метании тынзяна на хорей, прыжках через нарты, национальной борьбе. Главным событием праздника традиционно стали гонки на оленьих упряжках.

«Ежегодно на празднике собираются оленеводы и кочевники из близлежащих территорий. Поддержка коренных малочисленных народов – приоритетное направление деятельности Сбербанка. Многие гости праздника – наши постоянные клиенты. Проживая в труднодоступных населенных пунктах, нам важно обеспечивать их комфортными дистанционными сервисами», – прокомментировала заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко.

На ярмарке все желающие могли приобрести национальные хантыйские сувениры, дикоросы, оленину. В гостевом чуме можно было попробовать блюда национальной кухни. Победители соревнований получили памятные призы от организаторов.