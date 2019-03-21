​В Когалыме из-за короткого замыкания из школы эвакуировали 529 человек

В четверг, 21 марта, в Когалыме из школы №1 эвакуировали 529 учеников из-за сработавшей сигнализации.

Автоматическое сообщение на пульт дежурного поступило в 08.17. К школе через восемь минут прибыли восемь пожарно-спасательных расчетов. Эвакуацию детей провел персонал учебного заведения.

«В ходе проведения разведки было установлено, что произошло короткое замыкание лампы освещения в спортзале без горения. В 08.35, после установления причин срабатывания сигнализации и получив сведения об отсутствии пострадавших, подразделения вернулись на место дислокации», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Информация о повреждениях передана в обслуживающую организацию. Учебный процесс восстановлен.