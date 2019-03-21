​Дорожники Урала готовятся к весеннему паводку

К работе на федеральных трассах Урала во время весеннего паводка подготовлено 329 единиц дорожной техники, заготовлено 38 654 кубометра инертных материалов и 96 кубометров пиломатериалов. К проведению противопаводковых мероприятий силами подрядных организаций сформированы 39 бригад общей численностью 270 человек. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»

Всего на автомобильных дорогах Уралуправтодора находится 185 мостов и 2 349 водопропускных труб. Затопления возможны на 32 участках искусственных сооружений.

В учреждении разработали план мероприятий по защите подведомственных федеральных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в период прохождения паводка 2019 года. «Составлены и согласованы схемы объездов участков дорог в случае подтопления водопропускных труб. Подрядными организациями установлено наблюдение за искусственными сооружениями, которые наиболее подвержены опасности подтопления в период прохождения паводка. С 1 апреля предусмотрено круглосуточное дежурство опасно подтопляемых участков для контроля прохождения паводковых вод», – рассказала заместитель главного инженера управления Мария Кезурова.

О нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно сообщить по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).