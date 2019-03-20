​В Югре бывший военком получил 7,5 лет строго режима и штраф в 10 миллионов рублей за взятку в 180 тысяx

Бывший военный комиссар Советского района Андрей Баймуканов, взявший 180 тысяч рублей у не пожелавшего служить призывника, признан виновным во получении взятки в крупном размере.

«Приговором Югорского районного суда от 18 марта 2019 года Баймуканов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ, ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки - 10 миллионов 800 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года», — сообщили в пресс-службе суда.

Военком взят под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу.

В мае прошлого года Югорский районный суд признал Баймуканова невиновным. Это решение отменено судом ХМАО после обжалования стороны обвинения.