​В Тюменской области разрешили охотится на соболей и рысей

Депутаты тюменской облдумы разрешили охотиться на барсуков, соболей, рысей и выдр. Соответствующие изменения внесены в закон «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области».

Руководитель Госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин рассказал «Нашему городу», что изменения приняли по просьбам жителей. Он заверил также, что этих животных в тюменских лесах достаточное количество и природа не пострадает. «Добавили жеребьевку. Будет распределение заявлений на добычу охотничьих ресурсов и объектов животного мира. Вот эти виды добавили в жеребьевку. Охота будет разрешена, но документы будут получать на добычу охотресурсов через процесс жеребьевки», — пояснил Щепелин.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.