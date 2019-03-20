​В Югре продолжится реализация ГЧП-проектов при поддержке Сбербанка

В Сургуте при поддержке Сбербанка прошел региональный форум государственно-частного партнерства. В мероприятии приняли участие представители Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фонда развития Югры, представители исполнительных органов государственной власти, руководители и специалисты муниципальных образований региона, инвесторы, финансирующие организации, консультанты и приглашенные эксперты.

Форум стал дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов государственно-частного партнерства для экономического роста региона, финансовых и налоговых аспектов концессионных проектов, тиражирования опыта в реализации социальных ГЧП-проектов, в том числе в сфере образования.

Всеволод Кольцов, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: «Создание объектов образования с применением концессионного механизма позволяет снизить финансовую нагрузку регионального и местных бюджетов. В конце 2018 года мы заключили первые концессионные соглашения со Сбербанком. В ближайшие 2-3 года несколько тысяч детей получат новые современные школы. В 2019 году планируется подписание еще 5 концессионных соглашений по одобренным заявкам Когалыма, Сургута, Нягани и Нефтеюганска».

Напомним, в январе 2019 года первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин провел рабочую встречу с губернатором Югры Натальей Комаровой. Темой встречи стало расширение сотрудничества Сбербанка и Югры при реализации концессионных соглашений и проектов в формате государственно-частного партнерства в сфере образования, обращения с твердыми коммунальными отходами, жилищно-коммунального хозяйства, а также приобретения в лизинг сложного медицинского оборудования.

Виктор Афонин, управляющий директор ­– начальник Центра ГЧП Сбербанка: «Финансирование проектов государственно-частного партнерства — одно из приоритетных направлений деятельности Сбербанка. Мы обсудили на форуме вопросы привлечения заемного финансирования для реализации проектов ГЧП, рассказали о требованиях банка при применении коробочных решений и структурировании индивидуальных ГЧП-проектов. На территории Югры мы уже начали реализовывать первые проекты по финансированию концессий в сфере образования. Мы намерены максимально тиражировать эту передовую практику, в том числе в других регионах страны».

Сегодня Сбербанк предлагает финансирование концессионных проектов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ТКО, образования и гериатрии. Банк кредитует затраты концессионеров для выполнения инвестиционных программ в размере до 70% сроком до 15 лет.