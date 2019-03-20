​В Югре совершено вооруженное нападение на магазин

Полицейские Кондинского района задержали 22-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в разбойном нападении: угрожая ножом продавщице одного из магазинов Междуреченского, он попытался похитить деньги из кассы.

В дежурную часть о преступлении сообщил владелец торговой точки, который находился в магазине в момент ЧП.

«Со слов предпринимателя, в вечернее время он находился в подсобном помещении принадлежащего ему торгового заведения. Услышав подозрительный шум, он заглянул в торговый зал, где увидел как незнакомец, подставив нож к продавцу, вел ее к кассовому аппарату и требовал передачи ему денежных средств. Мужчина не растерялся и, применив физическую силу, задержал злоумышленника, после чего сообщил в полицию и удерживал задержанного до прибытия наряда полицейских», — рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Известно, что задержанный ранее не был судим. Сейчас задержан и помещен в изолятор временного содержания. За разбой ему грозит до десяти лет лишения свободы.