​Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Грядущий стадионный тур группы «Ленинград» станет прощальным. Об этом в своем Instagram-профиле сообщил лидер музыкального коллектива Сергей Шнуров.

«Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, — этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», — заявил Шнуров.

Музыкант оставил надежду фанатам творчества, отметив, что возможно когда-нибудь он вновь соберет «Ленинград».

Напомним, накануне музыканты побывали в Сургуте. Группа «Ленинград» выступила на сцене Ледового дворца. Впечатлениями от концерта поделился корреспондент СИА-ПРЕСС, побывавший на шоу.