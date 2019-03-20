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​Клиенты Альфа-Банка могут проследить маршрут своих международных платежей

Альфа-Банк предоставил клиентам доступ к системе SWIFTGPI – инновационной технологии, позволяющей непрерывно отслеживать прохождение международных платежей по межбанковской системе.

Сервис предоставляется бесплатно и обеспечивает для клиентов-импортеров беспрецедентно высокий уровень прозрачности и контроля каждого платежа, а также повышенную скорость, определенность движения платежей в адрес международных контрагентов.

В новой версии интернет-банка клиент в режиме онлайн видит полный трэкинг платежа: от обработки его Альфа-Банком, построения маршрута платежа и последующего прохождения по цепочке банков-корреспондентов до момента зачисления на счет конечного получателя.

Таким образом, клиент контролирует платеж, отслеживая, в каком банке он находится, на какой стадии исполнения, а также получает информацию об удержанных банками-корреспондентами комиссиях.

«Альфа-Банк ассоциируется у клиентов с надежным банком для международных операций. В условиях меняющейся международной конъюнктуры один из основных запросов клиентов – прозрачность и скорость расчетов с внешними контрагентами. Альфа-Банк первым из российских банков подключился к системе SWIFTGPI в конце 2017 года и это дало неоспоримые преимущества нашим клиентам: прослеживая, как через межбанковскую систему идут платежи от наших клиентов к их внешним контрагентам, мы выстраиваем оптимальные маршруты, чтобы ускорить расчеты для клиентов. В последнее время все больше юридических лиц обращаются в банки с запросами о получении информации по отправленным международным платежам. Компаниям важно понимать, где находятся их средства, чтобы в том числе ускорить бизнес-процессы. Именно поэтому мы открыли доступ к этой системе для всех клиентов, предоставив им возможность самим отслеживать статус своих платежей, включая информацию банков-корреспондентов: как быстро банк обработал платеж, какую удержал комиссию и прочее», - говорит руководитель по развитию продуктов ВЭД Альфа-Банка Юлия Зуйкова.


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Сегодня в 10:47, просмотров: 114, комментариев: 0


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