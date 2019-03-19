​В России планируют сократить количество госслужащих, чтобы оставшимся поднять зарплату

В 2020 году в России планируют начать масштабную реформу государственной службы, в рамках которой планируют сократить количество госслужащих. Об этом рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко на коллегии казначейства.

В следующем году сокращение ждет пять процентов сотрудников территориальных органов власти, в 2021-м — десять процентов. За этот же срок под сокращение попадут десять процентов служащих центрального аппарата.

«Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда», — цитирует Нестеренко РИА «Новости». По словам чиновницы, планируется поднять постоянную часть оплаты труда госслужащих до 60 процентов от фонда оплаты труда, снизив «плавающую» стимулирующую часть до 40 процентов.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, по последним данным Росстата, всего в стране 38 300 работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах. Средняя зарплата госслужащего в 2018 году составила 126,6 тысячи рублей в месяц. За год она выросла на 5,4 процента.

В Югре, по данным окружного департамента государственной гражданской службы и кадровой политики на ноябрь 2018 года, 3064 государственных гражданских служащих.