​У крупнейшего застройщика Югры появилась собственная игра

Компания «Северные Строительные Технологии» запустила игру на внимательность, где вы можете попробовать себя в роли настоящего сыщика.

Правила очень простые - найдите нужные предметы во всех жилых комплексах компании, например в просторной кухне-гостиной «4 сезона», приватном дворе «Литератора» или авторском подъезде «Азбуки». И делитесь результатами в социальных сетях.

Самые быстрые игроки получат подарки.

Переходите по ссылке http://promo.ssthm.ru/

Итоги игры будут подведены 1 апреля. Желаем всем удачи!