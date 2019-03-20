​В России решили, как будут переименовывать аэропорты

В России решили, как будут переименовать аэропорты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое устанавливает порядок присвоения имен выдающихся деятелей отдельным географическим объектам.

Согласно документу, предложения о присвоении географическим объектам имен выдающихся деятелей рассматриваются федеральным правительством по представлению Общественной палаты РФ. Процедура согласования проходит в 20-дневный срок. Окончательное решение о присвоении принимает президент страны.

Постановление имеет прямое отношение к проекту «Великие имена России», запущенному осенью прошлого. В его рамках крупным аэропортам страны присваивали имена выдающихся соотечественников. В Югре в проекте участвовали два аэропорта: Сургута и Нижневартовска. Первый получил имя первооткрывателя югорской нефти Фармана Салманова. Аэропорт Нижневартовска назовут в честь нефтяника Виктора Муравленко.

«Важно, на мой взгляд, то, что этот проект был общественной инициативой, а не государственной. Этот конкурс показал реальный срез знаний жителей нашего округа о своем крае и отношение к своей истории. Интерес людей был абсолютно естественен и не подогревался административным ресурсом. Другой вопрос, как все эти решения будут формализованы в различных документах. Это безусловно потребует определенных затрат, а это нужно обсуждать», – поделился своим мнением с корреспондентом СИА-ПРЕСС заместитель председателя Общественной палаты Яков Черняк.