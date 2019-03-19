​Депутат Госдумы предложил вернуть сезонный перевод времени

В Госдуму внесен законопроект о возвращении сезонного перевода времени. Автором документа выступил член единоросс Андрей Барышев.

Парламентарий предлагает ежегодно переводить стрелки часов «в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад».

«Принятие законопроекта не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга, отдыха, занятий спортом в результате существенного (в среднем почти на 200 часов за год) увеличения эффективно используемого населением светлого времени суток», — цитирует пояснение депутата РИА «Новости».

В пояснительной записке к документу также утверждается, что анализ астрономических параметров показал, что сейчас в большинстве регионов страны наблюдаются чрезмерно ранние рассветы на протяжении большей части года и чрезмерно ранние закаты на протяжении всего года, «что вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство».

В России переводить стрелки часов дважды в год перестали восемь лет назад. 8 февраля 2011 года президент Дмитрий Медведев ввел с 27 марта 2011 года постоянное летнее время.