​В Югре утвержден план недопущения необоснованного роста коммунальных платежей

На очередном заседании правительства Югры был утвержден план по недопущению необоснованного роста коммунальных платежей для населения на текущий год.

В него будет входить системный мониторинг тарифов и платежей за коммунальные тарифы, своевременные выплаты соответствующих субсидий, а также оперативное реагирование на жалобы и обращения югорчан.

В прошлом году аналогичные меры позволили снизить количеств обращений в консультационно-правовой центр по вопросам защиты прав граждан при предоставлении услуг ЖКХ «Центра «Открытый регион» на 9,9 процентов по сравнению с 2017 годом.

Снижение числа обращений зафиксировано и департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры. Так за последний квартал прошлого года их поступило на 15,4 процента меньше, чем в четвертом квартале 2017 года. Лидерами о тематике стали вопросы оплаты ЖКУ и взносов за капремонт.

Усиленный контроль сферы ЖКХ будет вести и прокуратура Сургута. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал прокурор города Леонид Балин: «В этом году акцент будет сделан на исполнение жилищного законодательства в сфере долевого строительства, сноса ветхого и аварийного жилья, тарифной политики коммунальных организаций, защиту прав социально незащищенных категорий граждан и многое другое».

Для справки: круглосуточная горячая линия по вопросам ЖКХ в Югре 8-800-10-10-086