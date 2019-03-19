​В Югре впервые проведут трансплантацию с роботом

В 2019 году в Югре проведут первую операцию по трансплантации c использованием роботизированного комплекса. Местом проведения операции станет окружная клиническая больница в Ханты-Мансийске. Об этом стало известно во время встречи губернатора Югры Натальи Комаровой с медиками из службы трансплантологии региона.

«Не совсем верно говорить, что это первая для нас операция с использованием роботизированного комплекса «da Vinci» – в нашей больнице с его помощью проведены уже сотни операций. Но в трансплантации - да, это будет для нас первая подобная операция», – рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС заместитель руководителя по хирургической помощи окружной клинической больницы Михаил Скоробогатов.

Центр органного донорства и трансплантации в Югре появился на базе окружной клинической больницы в 2015 году. В нем производятся высокотехнологичные операции по трансплантации почек. На сегодняшний день в округе проведено уже 30 подобных операций. По количеству трансплантаций на 1 миллион населения Югра обогнала Белгородскую область, Саратов, Иркутск, Воронеж, Омск, Пермь.