Не просто копилка, а копилка, приумножающая деньги

Учитель из Нефтеюганска стал юбилейным – 45-тысячным – участником окружной пенсионной программы. По условиям программы, окружной бюджет софинансирует пенсионные взносы югорских бюджетников в соотношении 1:1.

Лилия Нафикова преподает математику почти 10 лет. Узнав, что ее коллеги копят дополнительную пенсию при поддержке округа, она оценила преимущества программы «Две пенсии для бюджетников».

«Копить, как и многие мои коллеги, я, к сожалению, не умею. Зато умею хорошо считать, – рассказала Лилия Нафикова, – я легко посчитывала выгоду этой пенсионной программы: к моим взносам прибавляются точно такие же взносы из бюджета, и еще доход от Ханты-Мансийского НПФ. Получается, что эта пенсионная программа – не просто копилка, а копилка, приумножающая мои деньги».

Программа Правительства Югры «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» существует в Югре с 2004 года. Количество желающих увеличить свою пенсию при поддержке окружного бюджета растет с каждым годом. В 2018 году пенсионный договор на формирование дополнительной пенсии заключили 6 тысяч югорчан. Кстати, работники сферы образования вступают в эту программу активнее других бюджетников. Более 3,5 тысяч югорчан уже получают дополнительную пенсию.