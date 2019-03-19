Альфа-Банк предложил клиентам повышенные ставки по накопительному счету до 7% с первого месяца размещения

С 18 марта до 31 мая 2019 года клиенты Альфа-Банка могут оформить накопительный счет «Альфа-Счет» с повышенной ставкой в рублях и получать до 7% уже с первого месяца размещения средств и до 8% при хранении средств на протяжении 12 месяцев и выше. По счетам, открытым в мае текущего года, повышенная процентная ставка также будет применятся в течение 2-х первых месяцев действия счета - до 30 июня 2019 года включительно.

Открыть и пополнить «Альфа-Счет» клиенты могут любым удобным способом: в интернет-банке «Альфа-Клик», в мобильном приложении «Альфа-Мобайл», в отделении или через контакт-центр.

«Мы предлагаем нашим клиентам оформить накопительный счет «Альфа-Счет», чтобы обеспечить высокий доход до 7% годовых с первого месяца размещения средств. Весеннее предложение Альфа-Банка — одно из самых выгодных на рынке», — говорит директор по сегментам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Узнать подробную информацию о накопительных продуктах можно на сайте банка.