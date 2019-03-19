​В Якутске усилят контроль за мигрантами после изнасилования местной жительницы

В Якутске тысячи человек пришли на собрание, организованное после изнасиловании местной жительницы. В мероприятии приняли участие глава республики Айсен Николаев и мэр города Сардана Авксентьева.

Преступление совершено 17 марта. Женщину насильно усадили в машину и увезли в гаражный бокс. В причастности к изнасилованию подозревают трех мужчин. По данным SakhaLife, подозреваемые, предположительно, — выходцы из Средней Азии. В защиту пострадавшей выступили тысячи жителей республики.

Во время собрания Авксентьева заявила: «Вроде бы, мы терпели, терпели, но, думаю, наше терпение лопнуло. Надо нам всем вместе собраться, навести порядок, Мы у себя на родине, у себя в городе, как хозяева нашей земли, и надо это донести». Глава республики, в свою очередь, не допускать самосуда. По его словам, виновные будут наказаны по всей строгости. Кроме того, власти Якутии пообещали провести массовую проверку приезжих: всех выявленных нарушителей депортируют.