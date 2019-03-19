​В Югре в приоритете остается выявление источников информации террористического и экстремистского характера

На заседании межведомственной комиссии Югры по противодействию экстремистской деятельности губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что одним из приоритетов остается выявление опасных источников информации. Это опасный контент в интернете и иные источники террористического и экстремистского характера, которые занимаются вербовкой детей, подростков и молодежи.

Главные помощники в работе — молодежные кибердружины, которые в прошлом году проверили более 11 тысяч источников.

«Задача членов нашей организации — находить противоправный контент. Это тот, что записан в 149 федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Что у нас запрещено: пропаганда наркотических веществ, экстремизма и терроризма, суицидального поведения, — рассказала СИА-ПРЕСС президент РОО «Киберхранители» Ирина Кузнецова. — Отмечу, что мы стараемся искать то, что четко регламентировано законом. Однако иногда находим и то, что законом не регламентировано, но неприемлемо для распространения в интернете, и может навредить людям. Например, трэш-контент: когда в личных аккаунтах или пабликах выставляют фотографии катастроф, аварий и других несчастных случаев, в которых фигурируют погибшие в них взрослые и дети. Это не регулируется 149-ФЗ, но такое нарушение вполне можно трактовать, как распространение информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей (436-ФЗ)».

Для справки: С 1 января этого года в Югре заработала госпрограмма «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» на 2019-2030 годы. А в феврале была принята новая редакция стратегии реализации государственной национальной политики в округе до 2025 года.