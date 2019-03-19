Правительство Югры потратит более 23 млрд рублей на ликвидацию экологических проблем

В Югре создано шесть региональных проектов в рамках реализации национального проекта «Экология». Чтобы осуществить их, правительство выделит финансирование объемом 23 миллиарда 96 миллионов рублей. Об этом в ходе совещания рассказал руководитель окружной службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Сергей Пикунов.

Он отметил, что в портфель проектов входят «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Комплексная система обращения с ТКО», «Чистая вода», «Сохранение лесов».

За счет их реализации увеличится объем обеспечение население качественной питьевой водой, вырастет доля отходов, направленных на утилизацию, будут ликвидированы выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки. Кроме того, в водоемы автономного округа планируется выпустить более шести миллионов особей осетра. Планируется очистить 248 километров берега водных объектов от мусора, а также вырастить 4,5 миллиона единиц посадочного материала лесных растений ежегодно.

По словам заместителя руководителя окружной службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Светланы Король, решение проблем экологии является приоритетным для России и Югры в том числе.

«Повышение качества жизни населения является первостепенной задачей для правительства. И экология — один из тех факторов, которые серьезно влияют на этот показатель», — отметила замруководителя в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС.