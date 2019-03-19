​В Югорском лыжном марафоне планируется участие около трех тысяч спортсменов

В Ханты-Мансийске в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий обсудили подготовку к Югорскому лыжному марафону.

По словам директора департамента физкультуры и спорта Югры Сергея Артамонова, планируемое количество участников превышает 2,5 тысячи человек. Сейчас подали заявления более 1 300 человек.

«Были направлены шесть пригласительных писем почетным гостям марафона. В их числе заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Свое участие уже подтвердил российский лыжник, обладатель множества спортивных наград Александр Легков», — поделились с корреспондентом СИА-ПРЕСС представители оргкомитета марафона.

Марафон, который стартует в югорской столице уже через месяц, станет финальным этапом серии FIS Worldloppet Cup и этапом российской серии Russialoppet.

Организаторы отмечают, что участие в серии марафонов России считается персональным достижением любого спортсмена.

Также известно, что мероприятие состоится в пойме реки Горная. Спортсмены устроят забег на лыжах свободным стилем на одну из трех дистанций: пять, 25 и 50 километров.