​Умер режиссер Марлен Хуциев

На 94-м году жизни скончался режиссер, народный артист СССР Марлен Хуциев, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Союза кинематографистов РФ.

«Марлен Мартынович скончался сегодня в 07:00 утра», — заявил собеседник агентства.

Ранее, 16 марта, режиссер был экстренно доставлен в реанимацию одной из московских клиник.

Справка:

Марлен Хуциев — выдающийся советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер и педагог. Режиссер таких фильмов как фильмов «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Июльский дождь», «Послесловие», «Был месяц май», «Застава Ильича».