​В Пыть-Яхе мужчина, расчищая снег, сорвался с крыши многоэтажки

В Пыть-Яхе едва не погиб сотрудник коммунального предприятия, очищавший крышу многоэтажки от снега. Мужчина сорвался и повис на страховочных тросах. Очевидцы вызвали спасателей.

«К месту происшествия было направлено пожарно-спасательное подразделение. Установив автолестницу, пожарные поднялись на необходимую высоту и сняли пострадавшего. Как оказалось, он чистил снег на крыше и сорвался, при этом повредил ребра и руку. Спустив человека на землю, сотрудники передали его медицинским работникам. После осмотра специалистами скорой было принято решение о госпитализации пострадавшего», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Командир отделения пожарно-спасательной части Эдуард Хакимов рассказал, что к месту происшествия удалось прибыть оперативно: «Мужчина был в сознании, я с ним разговаривал, объяснял, что нужно сделать. Он встал одной ногой на ступень лестницы, придерживая его, я срезал тросы и потихоньку начали спускаться. Я его страховал, но спускался он сам и до «скорой» дошел сам».