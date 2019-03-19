​В Югре снегоход протаранил машину скорой помощи

В понедельник, 18 марта, в 16.20 на улице 50 лет Победы в поселке Октябрьское в ДТП попала машина скорой помощи.

«Мужчина 1984 года рождения, управляя снегоходом Yamaha, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Ford, под управлением водителя, мужчины 1979 года рождения. В результате происшествия, водитель снегохода и пассажир автомобиля Ford получили телесные повреждения», — рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.