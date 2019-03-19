​Владимир Путин подписал законы о фейковых новостях и неуважении к власти

В понедельник, 18 марта, президент России Владимир Путин подписал ряд законопроектов. Некоторые из них вызвали широкий общественный резонанс.

Так, главой государства одобрены законы о противодействие фейковым новостям и штрафы за неуважение к госсимволам. Эти документы просил отправить на доработку Совет по правам человека при президенте РФ. Однако теперь за распространение недостоверной общественно значимой информации вводится система штрафов.

«Они различаются в зависимости от тяжести последствий, которые наступили в результате распространения дезинформации», — пояснили в пресс-службе Госдумы.

Также административная ответственность — штраф или арест — предусмотрена за распространения «информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ». Доступ к такой информации в случае ее обнаружения будет ограничиваться.