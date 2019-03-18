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​Альфа-Банк представил новое рекламное позиционирование

Новая рекламная кампания Альфа-Банка стартует 18 марта с серии телевизионных и онлайн-видео, основанных на обновленной коммуникационной платформе — «Не за что краснеть». Основная идея — Альфа-Банк предлагает сервисы, за которые не стыдно, они честные и выгодные для людей.

Также Альфа-Банк представил новый слоган — «Банк класса А», визуальную айдентику и фирменный музыкальный трек. В продуктовом брендировании и рекламных материалах вместо полноформатного логотипа будет использоваться лишь подчеркнутая литера А, без названия банка.

Лицом имиджевой кампании стал Владимир Познер. Рекламным лицом для продвижения сервисов банка стал актер Александр Петров.

«Владимир Познер и Александр Петров — умные и свободные люди, они близки Альфа-Банку по духу. Поэтому для нас важно, что они работают с банком эксклюзивно, представляя только наш бренд. Это не случайно, Владимир Познер и Александр Петров — давние клиенты Альфа-Банка, которые активно и придирчиво пользуются нашими сервисами», — отметил директор по маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Имиджевая реклама с Владимиром Познером стартует 18 марта с онлайн-видео, затем запустятся дополнительные форматы. Рекламный ролик с Александром Петровым встал в ротацию на федеральном ТВ также с 18 марта. Реклама посвящена флагманскому продукту банка — дебетовой Альфа-Карте с кэшбэком и процентом на остаток.


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Сегодня в 17:03, просмотров: 249, комментариев: 0


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