​В России социальные пенсии с 1 апреля повысят на два процента

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, утвердив коэффициент индексации социальных пенсий.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02», - говорится в документе, опубликованном 18 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, социальные пенсии с 1 апреля вырастут на два процента. Увеличение коснется почти четырех миллионов россиян. Средний размер соцпенсий составит 9 266 рублей, уточняет РИА «Новости».