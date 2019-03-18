​Убийство предпринимателя в Югре обрастает зверскими подробностями

Расследуя убийство предпринимателя, произошедшее 24 февраля в селе Ванзеват, сыщики нашли еще одно расчлененное тело. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

Оба тяжких преступления совершены на производственной базе, где жили и работали несколько мужчин, приехавших из разных регионов страны. Подозревают в убийствах 35-летнего жителя Вологодской области.

«По версии следствия, 31 января 2019 года между двумя рабочими произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый причинил смертельное ножевое ранение потерпевшему, а потом расчленил его тело. Вскоре предприниматель заметил, что один из работников пропал, при этом обвиняемый говорил ему, что тот бросил работу и уехал домой, другой же работник, ставший свидетелем убийства, рассказал владельцу промбазы правду. Из показаний обвиняемого следует, что после этого предприниматель стал его шантажировать – требовал устранить всех свидетелей убийства иначе он сообщит о преступлении в правоохранительные органы. В ответ на угрозы обвиняемый выстрелил в потерпевшего из ружья», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемый пытался отвести от себя подозрения. Сначала он рассказывал следователям, что хозяина базы убил именно сбежавший работник.

Сейчас мужчина находится под стражей. Уголовные дела соединены в одном производстве. Работа по ним продолжается.