​Виктор Сысун поднимает проблему незаконных свалок снега в Сургутском районе

Либерал-демократ Виктор Сысун направил запросы в Прокуратуру Югры по незаконному складированию снега в Сургутском районе. Проверка выявила нарушения в обоих случаях.

Депутат фракции ЛДПР Виктор Сысун в январе направил два обращения о нарушениях законодательства при складировании снежных масс в поселке Нижнесортымский и в городском поселении Лянтор Сургутского района. Во всех поездках депутата сопровождал координатор Сургутского районного отделения ЛДПР Игорь Волков и активисты ЛДПР на местах. Они и жители муниципалитетов обратили внимание либерал-демократа на сложившуюся ситуацию по вывозу, складированию и утилизации снежных масс.

«25 января на встрече с заместителем Главы сельского поселения Нижнесортымский мне сообщили, что с уборкой от снега у них не существует никаких проблем, однако куда подрядчики, выполняющие работы, вывозят снежные массы, они не знают, так как в сельском поселении отсутствуют официально зарегистрированные полигоны для складирования снежных масс. По предположению работников администрации сельского поселения снежные массы вывозятся в Лянтор или Сургут, - писал в своем обращении Виктор Сысун. - Проехав по территории сельского поселения, я проследовал за одной из грузовых автомашин транспортирующих снежные массы. Как оказалось данное транспортное средство привело меня на полигон для складирования снега в п. Нижнесортымский, расположенный на территории самого сельского поселения. Эксплуатирующей организацией полигона является МУП «СургутРайТорф». Пообщавшись с представителем предприятия, я выяснил, что на данном полигоне действительно происходит складирование снежных масс, однако документов разрешающих данное складирование или документов соответствия полигона для данных целей мне предоставлено не было. Участок, на котором складируется снег, должен иметь твердое покрытие, обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф, водосборные лотки и систему транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения. Всего этого на данном полигоне я не обнаружил».

По результатам проверки по обращению депутата надзорным органом установлено, что указанный земельный участок в поселке Нижнесортымский представлен администрацией Сургутского района МУП «СургутРайТорф» по договору аренды от 9 октября 2006 года для использования в целях строительства полигона для складирования снега. Впоследствии срок аренды земельного участка дважды продлевался на 5 лет, последний договор заключен 18.12.2014 года. Полигон до сих пор не построен. При этом земельный участок фактически эксплуатируется под размещение снежных масс после уборки улиц в поселении.

«В связи с выявленными нарушениями генеральному директору МУП «СургутРайТорф» внесено представление об их устранении. Кроме того, руководителю Управления Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре направлено требование об отборе проб почвы в весенне-летний период для проверки факта ее загрязнения и взыскания причиненного ущерба», - пишет прокурор Евгений Ботвинкин депутату Виктору Сысуну.

Депутату сообщили, что вопреки ст. 45,46,72 Земельного кодекса РФ органом местного самоуправления проверки целевого использования МУП «СургутРайТорф»земельного участка не проводились. Меры по принудительному расторжению договора аренды в связи с неисполнением обязательств по строительству полигона не принимались. Поэтому прокуратурой главе Сургутского района внесено представление об устранении нарушений закона.

«Аналогичная ситуация сложилась и в городском поселении Лянтор. Прокуратура произвела проверку указанных мною адресов, и выявила факты самовольного складирования загрязненных снежных масс. Внесены представления об их устранении. А по требованию прокуратуры за нарушение правил благоустройства администрацией городского поселения Лянтор составлены протоколы в адрес нарушителей законодательства. Это уже третье подобное письмо с начала года», - отмечает депутат Виктор Сысун.

Депутату сообщили, что прокуратурой внесено представление главе Лянтора, который по факту допустил незаконные складирования снега на своей территории.

ЛДПР обращает внимание властей Сургута и Сургутского района на незаконное размещение загрязненного химреагентами снега, борется с нарушениями в процессе утилизации снега в городе.