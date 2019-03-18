​СМИ: Эксперты обнаружили сходство между двумя авиакатастрофами Boeing 737 MAX 8

Между авиакатастрофами самолетов Boeing 737 MAX 8 в Индонезии и Эфиопии обнаружено «явное сходство». О выводах французских экспертов «Би-Би-Си» рассказали в министерстве транспорта Эфиопии. Чиновники рассказали изданию, что в обоих случаях перед катастрофой были отмечены резкие беспричинные колебания высоты полета.

Окончательные результаты изучения бортовых самописцев самолета Ethiopian Airlines будут названы через месяц, уточняет «Интерфакс».

Выводов о причинах обеих катастроф, унесших жизни 350 человек, ждут авиакомпании во всем мире. После трагедий эксплуатацию Boeing 737 MAX запретили ряд стран. В России авиакомпании приостановили сделки по приобретению лайнеров этого типа. В частности, как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, Utair ждет гарантии 100-процентной безопасности этих самолетов от производителя, чтобы воплотить в жизнь планы по обновлению авиапарка.