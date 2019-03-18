16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,6694   EUR  73,3610  

​АЗС обяжут доказывать клиентам точность налива топлива

Минпромторг ужесточит правила розничной продажи топлива на автозаправках. По данным «Российской газеты», ведомство планирует ввести правила, по которым покупатели получат право проверять качество бензина и точность его налива.

Так, на работников АЗС обяжут проводить «контроль достоверности показаний с применением мерника не ниже второго разряда, соответствующего национальным или межгосударственным стандартам».

«Новый документ также устанавливает, что на автозаправочных станциях может продаваться только бензин и дизельное топливо, которые отвечают обязательным требованиям, причем в процессе продажи должны быть использованы топливораздаточные колонки определенного ГОСТа. Важно и то, что на АЗС должны быть документы об обязательном подтверждении соответствия при реализации топлива. Продавец будет обязан предъявить потребителю по его требованию также заверенную собственником АЗС копию документа о качестве, то есть паспорт топлива. В нем содержится наименование изготовителя, поставщика топлива, указание на дату и объем их поставки», — рассказала изданию кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.

Летом 2018 года Федерация автовладельцев России (ФАР) заявила, что 76 процентов заправок в России не доливают бензин. Продавцы топлива с этими данными не согласились. Однако в сентябре прошлого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о планах по введению штрафов за недолив топлива на заправках.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:02, просмотров: 264, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Парковые детали

​Парковые детали
В парках более органично смотрятся некрашеные, естественные материалы из дерева, даже потемневшие от времени и осадков
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута Сегодня в 09:33
397 4
​Эпический нарыв​

​Эпический нарыв​
Разрыв нынче наблюдается, действительно, эпический. Разрыв между реальностью и восприятием ее россиянами.
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 16 марта в 13:52
1454 2
Упали на льду и получили травму? Можете получить компенсацию

Упали на льду и получили травму? Можете получить компенсацию
Возместить можно моральный и материальный вред, а также вред, причиненный здоровью
Булат Андабеков, юрист «Лекс Аналитик» 15 марта в 13:51
792 0
Юрий Нуреев

​Впервые слышу. Хроноп «Отчаянье и любовь»
Песню «Ну и зря боялась» в интернете провозгласили едва ли не гимном протестного движения, а «Песня о любви и ненависти» перекликается с романом Демидова #яднаш о разладе в российском обществе
Юрий Нуреев 15 марта в 13:01
784 2
​Приехал и полетел: оставить свою машину на время отпуска можно возле сургутского аэропорта

​Приехал и полетел: оставить свою машину на время отпуска можно возле сургутского аэропорта
Ася Егубцева 15 марта в 12:51
775 0
Кого в Сургуте чаще всего ловят за взятки

Кого в Сургуте чаще всего ловят за взятки
Интервью с прокурором Сургута Леонидом Балиным
Лилия Сулейманова 14 марта в 14:53
1141 1
Когда приведут в порядок остановочный павильон с банкоматом Сбербанка возле Преображенского храма? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Когда приведут в порядок остановочный павильон с банкоматом Сбербанка возле Преображенского храма? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 14 марта в 11:12
560 0
​Виталий Горобец: Если жильцы не согласны с ценой за отопление, они могут сами перепроверить все расчёты

​Виталий Горобец: Если жильцы не согласны с ценой за отопление, они могут сами перепроверить все расчёты
Замдиректора Городских теплосетей объяснил, почему не считает завышенной цену за тепло в Сургуте
Анастасия Якупова 13 марта в 19:07
1449 1
​Utair отказалась от Boeing 737 MАХ

​Utair отказалась от Boeing 737 MАХ
Авиакомпания ждет гарантию безопасности от производителя лайнеров
Ева Рудион 13 марта в 18:55
1315 3
​Большой рейтинг СИА-ПРЕСС. Топ-10 самых дорогих квартир, выставленных на продажу в Сургуте — 2019 // ФОТО

​Большой рейтинг СИА-ПРЕСС. Топ-10 самых дорогих квартир, выставленных на продажу в Сургуте — 2019 // ФОТО
Лилия Сулейманова 13 марта в 16:34
1231 11
​Utair купила самолеты, которые начали падать

​Utair купила самолеты, которые начали падать
Авиаэксперт: Полетел бы я на Boeing 737 MAX? Я бы дождался результатов расследования
Ева Рудион 13 марта в 08:53
1500 8
В Сургуте​ кто-то умер от свиного гриппа?

В Сургуте​ кто-то умер от свиного гриппа?
Федеральные СМИ сообщают, что в городе зафиксировано два случая смерти от вируса
Анастасия Якупова 12 марта в 17:30
945 3
Олег Владимиров

​Комфортный четверг
Можно идеально вылизать все дворы, разбить там газоны, соорудить передовые детские площадки, обустроить паркинг, понаставить беседок и высадить фруктовый сад – через полгода с высокой долей вероятности придется разгребать руины.
Олег Владимиров 12 марта в 16:50
1543 50
Владимир Сысоев: «Наши решения будут направлены на всю тюменскую матрешку»

Владимир Сысоев: «Наши решения будут направлены на всю тюменскую матрешку»
Владимир Сысоев, заместитель губернатора Тюменской области 12 марта в 15:34
699 1
​Кто должен оплатить имеющийся долг за коммуналку после продажи квартиры?

​Кто должен оплатить имеющийся долг за коммуналку после продажи квартиры?
Специалист прокуратуры Сургута отвечает на часто задаваемые вопросы горожан
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 12 марта в 13:40
950 2
​Дмитрий Ефимов: «На языке танца можно общаться даже с инопланетянами»

​Дмитрий Ефимов: «На языке танца можно общаться даже с инопланетянами»
Художественный руководитель театра танца «Европа» — о гениальности «Парфюмера», непрофессионалах в искусстве и вдохновении от Гая Ричи
Анна Холуянова 11 марта в 15:56
1078 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика