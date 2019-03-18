​АЗС обяжут доказывать клиентам точность налива топлива

Минпромторг ужесточит правила розничной продажи топлива на автозаправках. По данным «Российской газеты», ведомство планирует ввести правила, по которым покупатели получат право проверять качество бензина и точность его налива.

Так, на работников АЗС обяжут проводить «контроль достоверности показаний с применением мерника не ниже второго разряда, соответствующего национальным или межгосударственным стандартам».

«Новый документ также устанавливает, что на автозаправочных станциях может продаваться только бензин и дизельное топливо, которые отвечают обязательным требованиям, причем в процессе продажи должны быть использованы топливораздаточные колонки определенного ГОСТа. Важно и то, что на АЗС должны быть документы об обязательном подтверждении соответствия при реализации топлива. Продавец будет обязан предъявить потребителю по его требованию также заверенную собственником АЗС копию документа о качестве, то есть паспорт топлива. В нем содержится наименование изготовителя, поставщика топлива, указание на дату и объем их поставки», — рассказала изданию кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.

Летом 2018 года Федерация автовладельцев России (ФАР) заявила, что 76 процентов заправок в России не доливают бензин. Продавцы топлива с этими данными не согласились. Однако в сентябре прошлого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о планах по введению штрафов за недолив топлива на заправках.