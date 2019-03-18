​СМИ сообщили о планах правительства ввести дополнительный сбор с россиян

В России могут ввести дополнительный налог в шесть процентов для формирования накопительной части пенсии. Сбор будет вычитаться из зарплаты по умолчанию, но гражданам дадут возможность отказаться от участия в накопительной системе, написав заявление. О планах Минфина и Банка России по ведению добровольной накопительной пенсионной системы пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Собеседники агентства подчеркнули, что это не окончательные предложения, реформа еще обсуждается внутри ведомств.

В пресс-службе Банка России сообщили, что прорабатываются варианты, при которых накопительный элемент пенсионной системы будет сохранен и обеспечит гарантии на достойное пенсионное возмещение гражданам: «Особое внимание уделяем поиску инструментов, которые позволят работникам выбрать более активную позицию в формировании собственного пенсионного капитала». В Минфине на запрос РБК не ответили.