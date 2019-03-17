Путин приедет в Крым в годовщину присоединения полуострова

Президент Владимир Путин 18 марта посетит Крым и Севастополь, где примет участие в торжествах по случаю пятой годовщины присоединения полуострова к России, передают «Ведомости». Президент поучаствует в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции – Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.

В Севастополе Путин осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854–1855 гг. и 1941–1944 гг. «Малахов курган». В этот же день в Симферополе президент проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя.