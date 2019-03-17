Евросоюз вновь отказался признавать Крым российским

Евросоюз вновь подтвердил приверженность политике непризнания итогов референдума о включении Крымского полуострова в состав России, сообщает «Газета.ру».
В заявлении отмечается, что политика непризнания, в том числе, подразумевает ограничительные меры в отношении России. Евросоюз также называет присоединение Крыма «прямым вызовом международной безопасности», которое «привело к опасному росту напряженности» в Керченском проливе.
Также ЕС вновь призвал государства-члены ООН рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер непризнания в соответствии с резолюцией Генассамблеи Совбеза ООН.
Программы для предпенсионеров. Директор Сургутского Центра занятости населения Ирина Мочалова // ONLINE 18 марта в 11.00