Евросоюз вновь отказался признавать Крым российским

Евросоюз вновь подтвердил приверженность политике непризнания итогов референдума о включении Крымского полуострова в состав России, сообщает «Газета.ру».

В заявлении отмечается, что политика непризнания, в том числе, подразумевает ограничительные меры в отношении России. Евросоюз также называет присоединение Крыма «прямым вызовом международной безопасности», которое «привело к опасному росту напряженности» в Керченском проливе.

Также ЕС вновь призвал государства-члены ООН рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер непризнания в соответствии с резолюцией Генассамблеи Совбеза ООН.